- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.46 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
11.34 USD (113 425 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.34 USD (6)
Sharpe oranı:
3.48
Alım-satım etkinliği:
99.25%
Maks. mevduat yükü:
6.99%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.89 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.43% (2.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|11
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|113K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.46 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +11.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
İnceleme yok
