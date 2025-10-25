- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
14 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (12.50%)
En iyi işlem:
6.95 EUR
En kötü işlem:
-1.46 EUR
Brüt kâr:
36.62 EUR (4 304 pips)
Brüt zarar:
-2.42 EUR (218 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (14.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.94 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.95
Alım-satım etkinliği:
18.99%
Maks. mevduat yükü:
1.39%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
22.50
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
16 (100.00%)
Kâr faktörü:
15.13
Beklenen getiri:
2.14 EUR
Ortalama kâr:
2.62 EUR
Ortalama zarar:
-1.21 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.46 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1.46 EUR (1)
Aylık büyüme:
3.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
1.52 EUR (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.15% (1.49 EUR)
Varlığa göre:
1.29% (13.15 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.95 EUR
En kötü işlem: -1 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1.46 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29231
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
1
100%
16
87%
19%
15.13
2.14
EUR
EUR
1%
1:500