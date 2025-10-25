- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
13 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (38.10%)
En iyi işlem:
840.60 USD
En kötü işlem:
-1 035.00 USD
Brüt kâr:
3 826.59 USD (12 595 pips)
Brüt zarar:
-2 137.20 USD (8 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (489.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 090.20 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
11 (52.38%)
Satış işlemleri:
10 (47.62%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
80.45 USD
Ortalama kâr:
294.35 USD
Ortalama zarar:
-267.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 329.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 329.70 USD (3)
Aylık büyüme:
12.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 329.70 USD (13.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDbas
|17
|XAUUSDzero
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDbas
|1.3K
|XAUUSDzero
|343
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDbas
|3.4K
|XAUUSDzero
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +840.60 USD
En kötü işlem: -1 035 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +489.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 329.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACYSecurities-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
