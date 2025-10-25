- Büyüme
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
263 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (32.56%)
En iyi işlem:
277.68 USD
En kötü işlem:
-67.60 USD
Brüt kâr:
2 911.70 USD (176 853 pips)
Brüt zarar:
-1 725.60 USD (151 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (60.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
362.01 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
334 (85.64%)
Satış işlemleri:
56 (14.36%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
11.07 USD
Ortalama zarar:
-13.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-360.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.63 USD (7)
Aylık büyüme:
11.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.90 USD
Maksimum:
360.63 USD (3.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|390
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|26K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +277.68 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +60.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
