Ervan Chandra Gunawan

EA SSMARTBOT V3

Ervan Chandra Gunawan
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Monex-Server5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
390
Kârla kapanan işlemler:
263 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (32.56%)
En iyi işlem:
277.68 USD
En kötü işlem:
-67.60 USD
Brüt kâr:
2 911.70 USD (176 853 pips)
Brüt zarar:
-1 725.60 USD (151 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (60.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
362.01 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.29
Alış işlemleri:
334 (85.64%)
Satış işlemleri:
56 (14.36%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
3.04 USD
Ortalama kâr:
11.07 USD
Ortalama zarar:
-13.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-360.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.63 USD (7)
Aylık büyüme:
11.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.90 USD
Maksimum:
360.63 USD (3.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 390
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 26K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +277.68 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +60.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.25 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
