İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
3.80 USD
En kötü işlem:
-2.35 USD
Brüt kâr:
11.74 USD (11 752 pips)
Brüt zarar:
-2.35 USD (2 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.12 USD (4)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
4.00
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
5.00
Beklenen getiri:
1.57 USD
Ortalama kâr:
2.35 USD
Ortalama zarar:
-2.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.35 USD (1)
Aylık büyüme:
0.47%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.35 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.80 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
