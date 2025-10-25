SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ETH 20
Mingze Yang

ETH 20

Mingze Yang
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
2 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
En iyi işlem:
5.14 USD
En kötü işlem:
-1.46 USD
Brüt kâr:
6.57 USD (6 564 pips)
Brüt zarar:
-1.46 USD (1 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (5.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.14 USD (1)
Sharpe oranı:
0.63
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
3.50
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.50
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-1.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.46 USD (1)
Aylık büyüme:
0.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.46 USD (0.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 5.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.14 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.25 02:08
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.25 02:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 02:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
