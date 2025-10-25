- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
En iyi işlem:
5.33 USD
En kötü işlem:
-2.20 USD
Brüt kâr:
8.99 USD (8 990 pips)
Brüt zarar:
-2.20 USD (2 201 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (8.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.99 USD (3)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
4 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.09
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
3.00 USD
Ortalama zarar:
-2.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.20 USD (1)
Aylık büyüme:
0.34%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.20 USD
Maksimum:
2.20 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|6.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.33 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +8.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok