İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
154 (78.97%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (21.03%)
En iyi işlem:
363.99 USD
En kötü işlem:
-343.53 USD
Brüt kâr:
3 931.84 USD (55 632 pips)
Brüt zarar:
-2 107.67 USD (35 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (350.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
843.09 USD (12)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
67.91%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
111 (56.92%)
Satış işlemleri:
84 (43.08%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
9.35 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-51.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-492.03 USD (2)
Aylık büyüme:
16.76%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.39 USD
Maksimum:
719.76 USD (97.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.97% (1 490.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|AUDCAD
|8
|USDJPY
|5
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|157
|USDJPY
|-8
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|AUDCAD
|528
|USDJPY
|-462
|EURUSD
|141
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +363.99 USD
En kötü işlem: -344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +350.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
