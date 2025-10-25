SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Axiory001
Yuta Hidaka

Axiory001

Yuta Hidaka
0 inceleme
60 hafta
0 / 0 USD
0%
Axiory-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
154 (78.97%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (21.03%)
En iyi işlem:
363.99 USD
En kötü işlem:
-343.53 USD
Brüt kâr:
3 931.84 USD (55 632 pips)
Brüt zarar:
-2 107.67 USD (35 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (350.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
843.09 USD (12)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
67.91%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
111 (56.92%)
Satış işlemleri:
84 (43.08%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
9.35 USD
Ortalama kâr:
25.53 USD
Ortalama zarar:
-51.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-492.03 USD (2)
Aylık büyüme:
16.76%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.39 USD
Maksimum:
719.76 USD (97.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
9.97% (1 490.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 181
AUDCAD 8
USDJPY 5
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 157
USDJPY -8
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
AUDCAD 528
USDJPY -462
EURUSD 141
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +363.99 USD
En kötü işlem: -344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +350.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axiory-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
2.00 × 1
RoboForex-Pro
6.00 × 1
İnceleme yok
