SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MyRS
Ivan Nauros

MyRS

Ivan Nauros
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
255 (87.03%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (12.97%)
En iyi işlem:
13.00 USD
En kötü işlem:
-13.10 USD
Brüt kâr:
269.56 USD (27 868 pips)
Brüt zarar:
-111.76 USD (10 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (26.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.47 USD (33)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
17.42%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
161 (54.95%)
Satış işlemleri:
132 (45.05%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.15 USD (3)
Aylık büyüme:
45.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.15 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.56% (10.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 48
AUDCAD 37
USDCAD 37
GBPCHF 33
USDCHF 30
NZDUSD 23
AUDUSD 19
AUDCHF 16
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 27
GBPUSD 23
AUDCAD 13
USDCAD 14
GBPCHF 23
USDCHF 20
NZDUSD 3
AUDUSD 10
AUDCHF 13
XAUUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.1K
GBPUSD 3.1K
AUDCAD 2.2K
USDCAD 2.3K
GBPCHF 2K
USDCHF 1.8K
NZDUSD 798
AUDUSD 1.1K
AUDCHF 1K
XAUUSD 405
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.00 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.20 × 10139
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.13 × 350
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.24 22:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol