İşlemler:
293
Kârla kapanan işlemler:
255 (87.03%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (12.97%)
En iyi işlem:
13.00 USD
En kötü işlem:
-13.10 USD
Brüt kâr:
269.56 USD (27 868 pips)
Brüt zarar:
-111.76 USD (10 151 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (26.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.47 USD (33)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
17.42%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
161 (54.95%)
Satış işlemleri:
132 (45.05%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.15 USD (3)
Aylık büyüme:
45.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.15 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.56% (10.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|48
|AUDCAD
|37
|USDCAD
|37
|GBPCHF
|33
|USDCHF
|30
|NZDUSD
|23
|AUDUSD
|19
|AUDCHF
|16
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|27
|GBPUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCAD
|14
|GBPCHF
|23
|USDCHF
|20
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|10
|AUDCHF
|13
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.1K
|GBPUSD
|3.1K
|AUDCAD
|2.2K
|USDCAD
|2.3K
|GBPCHF
|2K
|USDCHF
|1.8K
|NZDUSD
|798
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|1K
|XAUUSD
|405
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.00 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.38 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|1.14 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.20 × 10139
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.13 × 350
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.86 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
