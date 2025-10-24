- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
7 (35.00%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (65.00%)
En iyi işlem:
2.81 USD
En kötü işlem:
-12.40 USD
Brüt kâr:
7.49 USD (39 516 pips)
Brüt zarar:
-36.45 USD (132 608 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (3.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.09 USD (2)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
8 (40.00%)
Satış işlemleri:
12 (60.00%)
Kâr faktörü:
0.21
Beklenen getiri:
-1.45 USD
Ortalama kâr:
1.07 USD
Ortalama zarar:
-2.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.90 USD (3)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.96 USD
Maksimum:
29.60 USD (167.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|9
|BTCUSD
|7
|XAUUSD-STD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-2
|BTCUSD
|-11
|XAUUSD-STD
|-15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-16K
|BTCUSD
|-75K
|XAUUSD-STD
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.81 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tredengonalygold and BTC
İnceleme yok