İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
73 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (21.51%)
En iyi işlem:
427.03 RUB
En kötü işlem:
-295.57 RUB
Brüt kâr:
9 305.34 RUB (6 908 pips)
Brüt zarar:
-2 607.35 RUB (2 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 497.63 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 497.63 RUB (14)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
10.38
Alış işlemleri:
32 (34.41%)
Satış işlemleri:
61 (65.59%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
72.02 RUB
Ortalama kâr:
127.47 RUB
Ortalama zarar:
-130.37 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-645.10 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-645.10 RUB (3)
Aylık büyüme:
18.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
645.10 RUB (5.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (645.10 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|58
|GBPUSDrfd
|35
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|70
|GBPUSDrfd
|41
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|3.2K
|GBPUSDrfd
|1.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +427.03 RUB
En kötü işlem: -296 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 497.63 RUB
Maksimum ardışık zarar: -645.10 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Go-go
