Mikhail Maiboroda

SevStol 001

Mikhail Maiboroda
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
93
Kârla kapanan işlemler:
73 (78.49%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (21.51%)
En iyi işlem:
427.03 RUB
En kötü işlem:
-295.57 RUB
Brüt kâr:
9 305.34 RUB (6 908 pips)
Brüt zarar:
-2 607.35 RUB (2 109 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 497.63 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
1 497.63 RUB (14)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
10.38
Alış işlemleri:
32 (34.41%)
Satış işlemleri:
61 (65.59%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
72.02 RUB
Ortalama kâr:
127.47 RUB
Ortalama zarar:
-130.37 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-645.10 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-645.10 RUB (3)
Aylık büyüme:
18.18%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 RUB
Maksimum:
645.10 RUB (5.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.03% (645.10 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 58
GBPUSDrfd 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 70
GBPUSDrfd 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 3.2K
GBPUSDrfd 1.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +427.03 RUB
En kötü işlem: -296 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 497.63 RUB
Maksimum ardışık zarar: -645.10 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.25 16:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 20:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 20:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
