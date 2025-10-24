SinyallerBölümler
Sevendi Eldrige Rifki Poluan

Market Rider

Sevendi Eldrige Rifki Poluan
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999.99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
17 (48.57%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (51.43%)
En iyi işlem:
189.29 USD
En kötü işlem:
-106.40 USD
Brüt kâr:
1 870.73 USD (314 211 pips)
Brüt zarar:
-934.71 USD (129 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (597.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
597.70 USD (6)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
11.92%
Maks. mevduat yükü:
65.93%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
12 (34.29%)
Satış işlemleri:
23 (65.71%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
26.74 USD
Ortalama kâr:
110.04 USD
Ortalama zarar:
-51.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-378.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.20 USD (7)
Aylık büyüme:
534.58%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.05 USD
Maksimum:
407.77 USD (31.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.08% (399.71 USD)
Varlığa göre:
6.76% (44.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 15
XAUUSD 13
BTCUSD 2
US500 2
USDJPY 1
XAGUSD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 581
XAUUSD 541
BTCUSD -120
US500 -56
USDJPY -15
XAGUSD 11
GBPJPY -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.4K
XAUUSD 283K
BTCUSD -97K
US500 -2.4K
USDJPY -311
XAGUSD 240
GBPJPY -88
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +189.29 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +597.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 471
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.22 × 232
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.59 × 97
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 2
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.32 × 343
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
5.20 × 45
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
VantageInternational-Live
5.78 × 152
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Exness-MT5Real28
6.00 × 7
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
This is intentional, not for subscriptions. It’s only for journaling the trades I’ve taken.


Anw, this is how I calculate risk per trade in this account. 


Risk = 10 × (round(balance/100) − 1)


It’s not exactly that amount, but roughly. 


That’s why you’ll see it grow a bit faster. But it’s very risky and takes skill to be right most of the time. 


There’s also a high chance the account could be blown if we get more than 10 losses in a row.


Most trades target a 1:3 RR.


All trades are analyzed and executed manually. The small EA percentage (Algo Trading) is just a risk calculator I built to make things easier—draw a line, drag-and-drop, then click buy or sell from that tool.


If it wins, I planned it! If it loses, my cat clicked it! Kidding wkwkwk 🤣


So, sit back and enjoy the ride! wkwkwk 🤣🤣

İnceleme yok
2025.11.17 17:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 00:30
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 17:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:37888
2025.10.29 12:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 12:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
