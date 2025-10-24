- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
17 (48.57%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (51.43%)
En iyi işlem:
189.29 USD
En kötü işlem:
-106.40 USD
Brüt kâr:
1 870.73 USD (314 211 pips)
Brüt zarar:
-934.71 USD (129 825 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (597.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
597.70 USD (6)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
11.92%
Maks. mevduat yükü:
65.93%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
12 (34.29%)
Satış işlemleri:
23 (65.71%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
26.74 USD
Ortalama kâr:
110.04 USD
Ortalama zarar:
-51.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-378.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-378.20 USD (7)
Aylık büyüme:
534.58%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.05 USD
Maksimum:
407.77 USD (31.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.08% (399.71 USD)
Varlığa göre:
6.76% (44.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|2
|US500
|2
|USDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|581
|XAUUSD
|541
|BTCUSD
|-120
|US500
|-56
|USDJPY
|-15
|XAGUSD
|11
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.4K
|XAUUSD
|283K
|BTCUSD
|-97K
|US500
|-2.4K
|USDJPY
|-311
|XAGUSD
|240
|GBPJPY
|-88
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +189.29 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +597.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -378.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 471
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.22 × 232
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.59 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.32 × 343
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|5.20 × 45
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
VantageInternational-Live
|5.78 × 152
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Exness-MT5Real28
|6.00 × 7
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
This is intentional, not for subscriptions. It’s only for journaling the trades I’ve taken.
Anw, this is how I calculate risk per trade in this account.
Risk = 10 × (round(balance/100) − 1)
It’s not exactly that amount, but roughly.
That’s why you’ll see it grow a bit faster. But it’s very risky and takes skill to be right most of the time.
There’s also a high chance the account could be blown if we get more than 10 losses in a row.
Most trades target a 1:3 RR.
All trades are analyzed and executed manually. The small EA percentage (Algo Trading) is just a risk calculator I built to make things easier—draw a line, drag-and-drop, then click buy or sell from that tool.
If it wins, I planned it! If it loses, my cat clicked it! Kidding wkwkwk 🤣
So, sit back and enjoy the ride! wkwkwk 🤣🤣
İnceleme yok
