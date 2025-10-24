SinyallerBölümler
Rob Josephus Maria Janssen

Chiroptera Star Trader

Rob Josephus Maria Janssen
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
105 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (21.05%)
En iyi işlem:
13.97 EUR
En kötü işlem:
-29.52 EUR
Brüt kâr:
157.23 EUR (8 099 pips)
Brüt zarar:
-151.29 EUR (5 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (6.33 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
85.95 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
13.00%
Maks. mevduat yükü:
22.62%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.05
Alış işlemleri:
81 (60.90%)
Satış işlemleri:
52 (39.10%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.04 EUR
Ortalama kâr:
1.50 EUR
Ortalama zarar:
-5.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-116.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-116.57 EUR (8)
Aylık büyüme:
4.02%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
108.12 EUR
Maksimum:
118.11 EUR (28.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.71% (118.17 EUR)
Varlığa göre:
2.00% (3.10 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY+ 14
GBPCAD+ 11
EURCAD+ 9
AUDJPY+ 8
AUDCAD+ 8
CHFJPY+ 8
USDJPY+ 7
GBPUSD+ 7
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 6
AUDUSD+ 6
GBPJPY+ 6
EURAUD+ 6
AUDCHF+ 5
EURCHF+ 5
CADCHF+ 5
EURGBP+ 5
GBPCHF+ 4
EURUSD+ 4
USDCHF+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY+ -1
GBPCAD+ 5
EURCAD+ 4
AUDJPY+ -10
AUDCAD+ 12
CHFJPY+ -19
USDJPY+ -5
GBPUSD+ -3
GBPAUD+ 19
USDCAD+ 3
AUDUSD+ 12
GBPJPY+ -27
EURAUD+ 13
AUDCHF+ 7
EURCHF+ 2
CADCHF+ 0
EURGBP+ 0
GBPCHF+ -2
EURUSD+ -5
USDCHF+ 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY+ 390
GBPCAD+ 366
EURCAD+ 303
AUDJPY+ -111
AUDCAD+ 628
CHFJPY+ -751
USDJPY+ -28
GBPUSD+ -10
GBPAUD+ 1.1K
USDCAD+ 173
AUDUSD+ 431
GBPJPY+ -840
EURAUD+ 730
AUDCHF+ 210
EURCHF+ 49
CADCHF+ 18
EURGBP+ 31
GBPCHF+ -49
EURUSD+ -103
USDCHF+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.97 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +6.33 EUR
Maksimum ardışık zarar: -116.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.24 17:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
