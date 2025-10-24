SinyallerBölümler
Asim Kuzucuoglu

AlertsForexEuro

Asim Kuzucuoglu
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 222 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
36 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (25.00%)
En iyi işlem:
20.30 USD
En kötü işlem:
-4.06 USD
Brüt kâr:
134.23 USD (4 223 pips)
Brüt zarar:
-23.76 USD (1 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (23.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.82 USD (4)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
13.71
Alış işlemleri:
24 (50.00%)
Satış işlemleri:
24 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.06 USD (2)
Aylık büyüme:
44.19%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 USD
Maksimum:
8.06 USD (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (8.06 USD)
Varlığa göre:
12.60% (45.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 45
GBPUSD 2
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 99
GBPUSD 8
USDJPY 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.2K
GBPUSD 236
USDJPY 46
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.30 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 41
75 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.24 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
