- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
36 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (25.00%)
En iyi işlem:
20.30 USD
En kötü işlem:
-4.06 USD
Brüt kâr:
134.23 USD (4 223 pips)
Brüt zarar:
-23.76 USD (1 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (23.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.82 USD (4)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
17.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
13.71
Alış işlemleri:
24 (50.00%)
Satış işlemleri:
24 (50.00%)
Kâr faktörü:
5.65
Beklenen getiri:
2.30 USD
Ortalama kâr:
3.73 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.06 USD (2)
Aylık büyüme:
44.19%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 USD
Maksimum:
8.06 USD (2.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.88% (8.06 USD)
Varlığa göre:
12.60% (45.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|99
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|236
|USDJPY
|46
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.30 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 41
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 222 USD
44%
0
0
USD
USD
360
USD
USD
2
79%
48
75%
100%
5.64
2.30
USD
USD
13%
1:500