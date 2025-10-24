- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-0.52 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-0.75 USD (95 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.59
Alım-satım etkinliği:
73.37%
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-0.38 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-0.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.75 USD (2)
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.75 USD
Maksimum:
0.75 USD (0.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (1.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|-1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|-22
|USDCAD
|-73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 10
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 4
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
50%
2
0%
73%
0.00
-0.38
USD
USD
0%
1:200