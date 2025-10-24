- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
44 (47.82%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (52.17%)
En iyi işlem:
19.99 USD
En kötü işlem:
-6.91 USD
Brüt kâr:
238.17 USD (356 894 pips)
Brüt zarar:
-174.86 USD (174 815 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (165.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
165.70 USD (18)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.43%
Maks. mevduat yükü:
176.96%
En son işlem:
44 dakika önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
37 (40.22%)
Satış işlemleri:
55 (59.78%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
5.41 USD
Ortalama zarar:
-3.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-118.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.20 USD (34)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
146.39 USD (32.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.55% (146.39 USD)
Varlığa göre:
48.32% (163.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|BTCUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|132K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.99 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +165.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
