İşlemler:
2 154
Kârla kapanan işlemler:
1 546 (71.77%)
Zararla kapanan işlemler:
608 (28.23%)
En iyi işlem:
55 754.30 USD
En kötü işlem:
-15 513.12 USD
Brüt kâr:
965 257.08 USD (579 854 pips)
Brüt zarar:
-722 445.19 USD (534 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (9 783.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55 995.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
63.00%
Maks. mevduat yükü:
32.69%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
410
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
1 197 (55.57%)
Satış işlemleri:
957 (44.43%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
112.73 USD
Ortalama kâr:
624.36 USD
Ortalama zarar:
-1 188.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-28 954.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 501.99 USD (11)
Aylık büyüme:
161.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 349.16 USD
Maksimum:
72 516.84 USD (24.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.44% (71 889.31 USD)
Varlığa göre:
5.94% (13 080.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2152
|EURUSD
|1
|archived
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|239K
|EURUSD
|2
|archived
|3.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|45K
|EURUSD
|4
|archived
|0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55 754.30 USD
En kötü işlem: -15 513 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +9 783.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -28 954.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
TitanFX-04
|0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
Exness-Real20
|0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
for every 1000 USD on cent account use lot 0.2
