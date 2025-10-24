SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Mahmoud
Mahmoud Metwally Gaber Moursy Elbouhy

Gold Mahmoud

Mahmoud Metwally Gaber Moursy Elbouhy
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 248%
FBS-Real-3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 154
Kârla kapanan işlemler:
1 546 (71.77%)
Zararla kapanan işlemler:
608 (28.23%)
En iyi işlem:
55 754.30 USD
En kötü işlem:
-15 513.12 USD
Brüt kâr:
965 257.08 USD (579 854 pips)
Brüt zarar:
-722 445.19 USD (534 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (9 783.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55 995.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
63.00%
Maks. mevduat yükü:
32.69%
En son işlem:
42 dakika önce
Hafta başına işlemler:
410
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.35
Alış işlemleri:
1 197 (55.57%)
Satış işlemleri:
957 (44.43%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
112.73 USD
Ortalama kâr:
624.36 USD
Ortalama zarar:
-1 188.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-28 954.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 501.99 USD (11)
Aylık büyüme:
161.16%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 349.16 USD
Maksimum:
72 516.84 USD (24.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.44% (71 889.31 USD)
Varlığa göre:
5.94% (13 080.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2152
EURUSD 1
archived 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 239K
EURUSD 2
archived 3.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 45K
EURUSD 4
archived 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55 754.30 USD
En kötü işlem: -15 513 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +9 783.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -28 954.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TitanFX-04
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
Exness-Real20
0.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
ICTrading-Live31
0.00 × 20
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
477 daha fazla...
for every 1000 USD on cent account use lot 0.2
İnceleme yok
2025.11.10 01:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.