Qi Bin Liao

XAUUSD02

Qi Bin Liao
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Just2Trade-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
281.64 USD
En kötü işlem:
-118.98 USD
Brüt kâr:
352.95 USD (7 094 pips)
Brüt zarar:
-119.25 USD (1 979 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (71.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
281.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
38.95 USD
Ortalama kâr:
88.24 USD
Ortalama zarar:
-59.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-118.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.98 USD (1)
Aylık büyüme:
15.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.94 USD
Maksimum:
118.98 USD (7.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.c 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.c 234
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.c 5.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +281.64 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
İnceleme yok
2025.10.24 14:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.24 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
