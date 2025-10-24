- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
281.64 USD
En kötü işlem:
-118.98 USD
Brüt kâr:
352.95 USD (7 094 pips)
Brüt zarar:
-119.25 USD (1 979 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (71.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
281.64 USD (1)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.96
Beklenen getiri:
38.95 USD
Ortalama kâr:
88.24 USD
Ortalama zarar:
-59.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-118.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.98 USD (1)
Aylık büyüme:
15.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
47.94 USD
Maksimum:
118.98 USD (7.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.c
|234
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.c
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
En iyi işlem: +281.64 USD
En kötü işlem: -119 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
感受复利的魅力，需要耐心，建议按照资金净值0.5倍跟投（稳健型），1倍跟投（激进型）。跟随期间切勿人工介入，严格执行六字方针（计划+执行+风控）操盘守则！
