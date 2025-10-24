SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ethan HuntEA
Boby Saputra

Ethan HuntEA

Boby Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
Exness-Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
24 (32.87%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (67.12%)
En iyi işlem:
38.27 USD
En kötü işlem:
-14.19 USD
Brüt kâr:
867.69 USD (867 689 pips)
Brüt zarar:
-627.15 USD (627 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (76.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.07 USD (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
82.65%
Maks. mevduat yükü:
1.47%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
37 (50.68%)
Satış işlemleri:
36 (49.32%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
36.15 USD
Ortalama zarar:
-12.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-90.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.03 USD (7)
Aylık büyüme:
75.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.06 USD
Maksimum:
92.89 USD (17.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.88% (80.53 USD)
Varlığa göre:
0.67% (3.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 241K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.27 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +76.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -90.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
9.13 × 115
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
This is a robot that I developed myself, with a Risk-to-Reward ratio of 1:3. It uses a breakout trading system. The Stop Loss and Take Profit are predetermined, and it uses a fixed lot size. This setup allows signal copiers to adjust according to their broker or preferred lot size to avoid overtrading. There is no martingale or averaging system — only SL and TP. If there are any unfavorable conditions, I will manually intervene in the robot’s operation.
İnceleme yok
2025.10.24 14:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ethan HuntEA
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
559
USD
2
100%
73
32%
83%
1.38
3.30
USD
20%
1:500
Kopyala

