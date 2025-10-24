SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trading For Living
Shaka Mutaqin Arrifku

Trading For Living

Shaka Mutaqin Arrifku
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
312
Kârla kapanan işlemler:
121 (38.78%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (61.22%)
En iyi işlem:
5 046 526.30 IDR
En kötü işlem:
-831 804.46 IDR
Brüt kâr:
134 062 596.57 IDR (1 345 266 pips)
Brüt zarar:
-107 224 601.24 IDR (882 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9 954 136.62 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
9 954 136.62 IDR (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
23.17%
Maks. mevduat yükü:
67.17%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
190 (60.90%)
Satış işlemleri:
122 (39.10%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
86 019.22 IDR
Ortalama kâr:
1 107 955.34 IDR
Ortalama zarar:
-561 385.35 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-8 074 720.05 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 074 720.05 IDR (16)
Aylık büyüme:
30.18%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 525 116.43 IDR
Maksimum:
13 330 503.36 IDR (19.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.52% (13 416 944.38 IDR)
Varlığa göre:
3.77% (485 250.26 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 193
USDJPY 83
US30 36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 306
US30 465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 460K
USDJPY 1.9K
US30 45
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 046 526.30 IDR
En kötü işlem: -831 804 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +9 954 136.62 IDR
Maksimum ardışık zarar: -8 074 720.05 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
3.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real15
5.13 × 69
Exness-MT5Real7
9.32 × 154
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
14.71 × 217
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Hello, welcome to trading for living
İnceleme yok
2025.11.13 05:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 03:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 03:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 06:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 11:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.24 15:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
