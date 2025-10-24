- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
312
Kârla kapanan işlemler:
121 (38.78%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (61.22%)
En iyi işlem:
5 046 526.30 IDR
En kötü işlem:
-831 804.46 IDR
Brüt kâr:
134 062 596.57 IDR (1 345 266 pips)
Brüt zarar:
-107 224 601.24 IDR (882 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (9 954 136.62 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
9 954 136.62 IDR (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
23.17%
Maks. mevduat yükü:
67.17%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
190 (60.90%)
Satış işlemleri:
122 (39.10%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
86 019.22 IDR
Ortalama kâr:
1 107 955.34 IDR
Ortalama zarar:
-561 385.35 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-8 074 720.05 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-8 074 720.05 IDR (16)
Aylık büyüme:
30.18%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 525 116.43 IDR
Maksimum:
13 330 503.36 IDR (19.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.52% (13 416 944.38 IDR)
Varlığa göre:
3.77% (485 250.26 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|193
|USDJPY
|83
|US30
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|306
|US30
|465
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|460K
|USDJPY
|1.9K
|US30
|45
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 046 526.30 IDR
En kötü işlem: -831 804 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +9 954 136.62 IDR
Maksimum ardışık zarar: -8 074 720.05 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|3.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real15
|5.13 × 69
|
Exness-MT5Real7
|9.32 × 154
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|14.71 × 217
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Hello, welcome to trading for living
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
30%
0
0
USD
USD
12M
IDR
IDR
5
14%
312
38%
23%
1.25
86 019.22
IDR
IDR
51%
1:500