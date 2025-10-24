SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xnight
Tao Van Xeng

Xnight

Tao Van Xeng
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
Tickmill-Live04
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
32 (26.66%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (73.33%)
En iyi işlem:
5.30 USD
En kötü işlem:
-1.84 USD
Brüt kâr:
48.51 USD (5 029 pips)
Brüt zarar:
-56.15 USD (46 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (9.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.02 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
59.21%
Maks. mevduat yükü:
96.25%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
41 (34.17%)
Satış işlemleri:
79 (65.83%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
-0.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-9.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.70 USD (17)
Aylık büyüme:
-7.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.48 USD
Maksimum:
17.25 USD (16.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.06% (17.25 USD)
Varlığa göre:
1.13% (1.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 111
EURUSD 4
BTCUSD 4
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1
EURUSD -2
BTCUSD -4
USDJPY 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 583
EURUSD -204
BTCUSD -42K
USDJPY 6
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.30 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +9.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tickmill-Live09
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.38 × 8
TitanFX-05
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.53 × 131
Tickmill-Live05
0.54 × 327
Tickmill-Live02
0.62 × 1703
Tickmill-Live
0.66 × 1100
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live10
0.82 × 17
ICMarkets-Live18
0.84 × 105
ICMarkets-Live07
0.88 × 620
ICMarketsSC-Live06
0.93 × 508
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 41
75 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.24 12:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Xnight
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
95
USD
2
0%
120
26%
59%
0.86
-0.06
USD
16%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.