İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
32 (26.66%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (73.33%)
En iyi işlem:
5.30 USD
En kötü işlem:
-1.84 USD
Brüt kâr:
48.51 USD (5 029 pips)
Brüt zarar:
-56.15 USD (46 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (9.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.02 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
59.21%
Maks. mevduat yükü:
96.25%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
41 (34.17%)
Satış işlemleri:
79 (65.83%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.06 USD
Ortalama kâr:
1.52 USD
Ortalama zarar:
-0.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-9.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.70 USD (17)
Aylık büyüme:
-7.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.48 USD
Maksimum:
17.25 USD (16.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.06% (17.25 USD)
Varlığa göre:
1.13% (1.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|4
|BTCUSD
|4
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|-2
|BTCUSD
|-4
|USDJPY
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|583
|EURUSD
|-204
|BTCUSD
|-42K
|USDJPY
|6
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
|
TitanFX-05
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 131
|
Tickmill-Live05
|0.54 × 327
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 1703
|
Tickmill-Live
|0.66 × 1100
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live10
|0.82 × 17
|
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
|
ICMarkets-Live07
|0.88 × 620
|
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
|
ICMarketsSC-Live23
|0.93 × 41
