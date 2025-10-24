- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real27" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
ForexSmile FS- Master Class 100 Days Challenge.
ForexSmile Institutional Trading Model (FS-ITM)
20th October 2025 Day1: Account Start with $134.00 +( $85.59 Profit = 63.87% ROI ) = $219.63 1
DAY2: Account Start with $219.63
☑ No Increase of lot size for the next 100 Days.
☑ No SL Adjust ☑ No News Window Trades
☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 21.29% for every $134.00 Account Balance.) HighRisk High Reward October Edition
☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 4.25% for every $670.00 Account Balance.) MediumRisk Medium Reward Nov. Edition.
☑ Stop after TP or SL (-$28.53 Per Trade and Per Day. = 2.12% for every $1340.00 Account Balance.) Low Risk Low Reward December Edition.
☑ Only R:R ≥ 1 : 2 minimum
☑ No Over Exposure
☑ No Chasing Trades
☑ No Adding to Lossing Positions
☑ No Increase of lot size for the next 100 Trades.
Signal
Signal ETA Start 14:30 - 15:15
Signal ETC End Time : 17:00
USD
USD
USD