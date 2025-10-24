Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live 0.00 × 3 TickmillUK-Live 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 1.00 × 6 BlackBullMarkets-Live 3.50 × 6 Darwinex-Live 4.33 × 3 OneRoyal-Server 5.00 × 2 Ava-Real 1-MT5 11.67 × 3 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya