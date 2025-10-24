- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
18 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (43.75%)
En iyi işlem:
4.36 USD
En kötü işlem:
-7.88 USD
Brüt kâr:
68.21 USD (68 191 pips)
Brüt zarar:
-71.08 USD (71 059 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.89 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
9.40%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.09 USD
Ortalama kâr:
3.79 USD
Ortalama zarar:
-5.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.56 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.23 USD
Maksimum:
25.90 USD (12.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.11% (25.90 USD)
Varlığa göre:
2.92% (5.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.36 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sclaping M1
No martingale
Max DD per trade 5%
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
1
100%
32
56%
9%
0.95
-0.09
USD
USD
12%
1:200