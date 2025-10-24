- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
139 (68.13%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (31.86%)
En iyi işlem:
187.92 USD
En kötü işlem:
-948.06 USD
Brüt kâr:
7 676.80 USD (14 741 pips)
Brüt zarar:
-7 649.96 USD (11 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (66.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
691.91 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
92 (45.10%)
Satış işlemleri:
112 (54.90%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
55.23 USD
Ortalama zarar:
-117.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 786.27 USD (4)
Aylık büyüme:
12.72%
Yıllık tahmin:
154.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
559.45 USD
Maksimum:
1 982.30 USD (103.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.04% (1 978.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +187.92 USD
En kötü işlem: -948 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +66.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
策略经过两年多的不断优化迭代，趋于稳定盈利了，现在公开账户，欢迎大家订阅，大家一起赚钱。
İnceleme yok