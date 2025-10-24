SinyallerBölümler
Gan Gui Li

Xiaobailong002

Gan Gui Li
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
204
Kârla kapanan işlemler:
139 (68.13%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (31.86%)
En iyi işlem:
187.92 USD
En kötü işlem:
-948.06 USD
Brüt kâr:
7 676.80 USD (14 741 pips)
Brüt zarar:
-7 649.96 USD (11 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (66.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
691.91 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
92 (45.10%)
Satış işlemleri:
112 (54.90%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
55.23 USD
Ortalama zarar:
-117.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-2.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 786.27 USD (4)
Aylık büyüme:
12.72%
Yıllık tahmin:
154.29%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
559.45 USD
Maksimum:
1 982.30 USD (103.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.04% (1 978.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 27
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +187.92 USD
En kötü işlem: -948 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +66.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

策略经过两年多的不断优化迭代，趋于稳定盈利了，现在公开账户，欢迎大家订阅，大家一起赚钱。
İnceleme yok
2025.10.24 11:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.24 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
