- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
40 (49.38%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (50.62%)
En iyi işlem:
20.80 USD
En kötü işlem:
-19.73 USD
Brüt kâr:
239.83 USD (21 400 pips)
Brüt zarar:
-270.43 USD (23 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (33.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
33 (40.74%)
Satış işlemleri:
48 (59.26%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.38 USD
Ortalama kâr:
6.00 USD
Ortalama zarar:
-6.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.67 USD (4)
Aylık büyüme:
7.56%
Yıllık tahmin:
91.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.29 USD
Maksimum:
83.68 USD (93.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.26% (78.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|21
|GBPJPY_MRG
|20
|GBPUSD_MRG
|18
|USDJPY_MRG
|6
|NZDUSD_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|2
|AUDUSD_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|2
|USDCHF_MRG
|2
|EURJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|16
|GBPJPY_MRG
|-29
|GBPUSD_MRG
|14
|USDJPY_MRG
|-2
|NZDUSD_MRG
|-11
|EURUSD_MRG
|-13
|AUDUSD_MRG
|-4
|CADJPY_MRG
|5
|USDCHF_MRG
|-5
|EURJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|-3
|USDCAD_MRG
|-3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|1.6K
|GBPJPY_MRG
|-4K
|GBPUSD_MRG
|1.6K
|USDJPY_MRG
|-174
|NZDUSD_MRG
|238
|EURUSD_MRG
|-588
|AUDUSD_MRG
|-371
|CADJPY_MRG
|689
|USDCHF_MRG
|-417
|EURJPY_MRG
|647
|AUDJPY_MRG
|-450
|USDCAD_MRG
|-450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.80 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +33.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok