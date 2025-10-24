SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TheRange
Septandhiy Wibisono

TheRange

Septandhiy Wibisono
0 inceleme
92 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -62%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
40 (49.38%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (50.62%)
En iyi işlem:
20.80 USD
En kötü işlem:
-19.73 USD
Brüt kâr:
239.83 USD (21 400 pips)
Brüt zarar:
-270.43 USD (23 090 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (33.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
34.70 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
33 (40.74%)
Satış işlemleri:
48 (59.26%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.38 USD
Ortalama kâr:
6.00 USD
Ortalama zarar:
-6.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.67 USD (4)
Aylık büyüme:
7.56%
Yıllık tahmin:
91.75%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.29 USD
Maksimum:
83.68 USD (93.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.26% (78.24 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 21
GBPJPY_MRG 20
GBPUSD_MRG 18
USDJPY_MRG 6
NZDUSD_MRG 5
EURUSD_MRG 2
AUDUSD_MRG 2
CADJPY_MRG 2
USDCHF_MRG 2
EURJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
USDCAD_MRG 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 16
GBPJPY_MRG -29
GBPUSD_MRG 14
USDJPY_MRG -2
NZDUSD_MRG -11
EURUSD_MRG -13
AUDUSD_MRG -4
CADJPY_MRG 5
USDCHF_MRG -5
EURJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG -3
USDCAD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 1.6K
GBPJPY_MRG -4K
GBPUSD_MRG 1.6K
USDJPY_MRG -174
NZDUSD_MRG 238
EURUSD_MRG -588
AUDUSD_MRG -371
CADJPY_MRG 689
USDCHF_MRG -417
EURJPY_MRG 647
AUDJPY_MRG -450
USDCAD_MRG -450
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.24 11:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.24 10:07
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 8.28% of days out of the 640 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 10:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
