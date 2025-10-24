SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TFL GOLD
Muhammad Arief Ramli

TFL GOLD

Muhammad Arief Ramli
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
Exness-MT5Real8
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (66.67%)
En iyi işlem:
23.85 USD
En kötü işlem:
-25.62 USD
Brüt kâr:
76.00 USD (75 993 pips)
Brüt zarar:
-90.53 USD (77 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (65.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.53 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
25.07%
Maks. mevduat yükü:
89.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.97 USD
Ortalama kâr:
15.20 USD
Ortalama zarar:
-9.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.26 USD (2)
Aylık büyüme:
-20.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.53 USD
Maksimum:
79.62 USD (30.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.81% (79.62 USD)
Varlığa göre:
11.03% (22.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.85 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
TFL
İnceleme yok
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 10:07
Share of trading days is too low
2025.10.24 10:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.24 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 09:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:2 - 1:100
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.24 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
