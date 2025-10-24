- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
5 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (66.67%)
En iyi işlem:
23.85 USD
En kötü işlem:
-25.62 USD
Brüt kâr:
76.00 USD (75 993 pips)
Brüt zarar:
-90.53 USD (77 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (65.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.53 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
25.07%
Maks. mevduat yükü:
89.27%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
41 dakika
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
15 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-0.97 USD
Ortalama kâr:
15.20 USD
Ortalama zarar:
-9.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-40.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.26 USD (2)
Aylık büyüme:
-20.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.53 USD
Maksimum:
79.62 USD (30.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.81% (79.62 USD)
Varlığa göre:
11.03% (22.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.85 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
TFL
