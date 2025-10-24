SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PROJEKT 8 ATOM XB
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM XB

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
35 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.89%)
En iyi işlem:
7.41 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
64.94 USD (6 434 pips)
Brüt zarar:
-0.41 USD (38 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (21.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.80 USD (14)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
239.00
Alış işlemleri:
12 (31.58%)
Satış işlemleri:
26 (68.42%)
Kâr faktörü:
158.39
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-0.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (1)
Aylık büyüme:
6.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.27 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 65
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.4K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.41 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.24 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol