İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
35 (92.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.89%)
En iyi işlem:
7.41 USD
En kötü işlem:
-0.27 USD
Brüt kâr:
64.94 USD (6 434 pips)
Brüt zarar:
-0.41 USD (38 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (21.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.80 USD (14)
Sharpe oranı:
1.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
239.00
Alış işlemleri:
12 (31.58%)
Satış işlemleri:
26 (68.42%)
Kâr faktörü:
158.39
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-0.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.27 USD (1)
Aylık büyüme:
6.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.27 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.41 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
