İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
39 (84.78%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (15.22%)
En iyi işlem:
31 490 729.42 IDR
En kötü işlem:
-5 047 016.95 IDR
Brüt kâr:
230 025 523.88 IDR (26 395 pips)
Brüt zarar:
-16 025 682.44 IDR (2 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (72 626 004.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
72 626 004.94 IDR (14)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
7.43%
Maks. mevduat yükü:
6.08%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
38.43
Alış işlemleri:
33 (71.74%)
Satış işlemleri:
13 (28.26%)
Kâr faktörü:
14.35
Beklenen getiri:
4 652 170.47 IDR
Ortalama kâr:
5 898 090.36 IDR
Ortalama zarar:
-2 289 383.21 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-388 144.55 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-5 047 016.95 IDR (1)
Aylık büyüme:
3 573.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 568 616.95 IDR
Maksimum:
5 568 616.95 IDR (38.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.29% (1 246 117.59 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|22K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|24K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31 490 729.42 IDR
En kötü işlem: -5 047 017 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72 626 004.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -388 144.55 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
