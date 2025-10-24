- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
59 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
27.70 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
399.73 USD (467 258 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
59 (399.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
399.73 USD (59)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
86.19%
Maks. mevduat yükü:
41.69%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
59 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.78 USD
Ortalama kâr:
6.78 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.91% (6.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|BTCUSD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|385
|BTCUSD
|15
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|383K
|BTCUSD
|84K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.70 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +399.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
Exness-Real18
|0.00 × 1
Exness-Real24
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
Capital.com-Real
|0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
