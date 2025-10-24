- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
4 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (80.00%)
En iyi işlem:
6.72 USD
En kötü işlem:
-3.55 USD
Brüt kâr:
16.24 USD (1 623 pips)
Brüt zarar:
-34.77 USD (3 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (8.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.19 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.33
Alım-satım etkinliği:
34.75%
Maks. mevduat yükü:
0.84%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
10 (50.00%)
Satış işlemleri:
10 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-0.93 USD
Ortalama kâr:
4.06 USD
Ortalama zarar:
-2.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-29.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.28 USD (13)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.09 USD
Maksimum:
29.28 USD (2.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.90% (29.28 USD)
Varlığa göre:
0.10% (0.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.72 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +8.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -29.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Mohican EA XAUUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
968
USD
USD
1
100%
20
20%
35%
0.46
-0.93
USD
USD
3%
1:500