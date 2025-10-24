SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trade x Accurate Gold
Willie Lim

Trade x Accurate Gold

Willie Lim
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
32 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.79%)
En iyi işlem:
107.45 GBP
En kötü işlem:
-93.72 GBP
Brüt kâr:
873.13 GBP (12 791 pips)
Brüt zarar:
-179.56 GBP (2 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (395.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
395.77 GBP (18)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
38 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.86
Beklenen getiri:
18.25 GBP
Ortalama kâr:
27.29 GBP
Ortalama zarar:
-29.93 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-150.14 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-150.14 GBP (3)
Aylık büyüme:
19.82%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
150.14 GBP (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 894
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.45 GBP
En kötü işlem: -94 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +395.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -150.14 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
İnceleme yok
2025.10.24 06:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 06:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
