- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
32 (84.21%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (15.79%)
En iyi işlem:
107.45 GBP
En kötü işlem:
-93.72 GBP
Brüt kâr:
873.13 GBP (12 791 pips)
Brüt zarar:
-179.56 GBP (2 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (395.77 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
395.77 GBP (18)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
38 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.86
Beklenen getiri:
18.25 GBP
Ortalama kâr:
27.29 GBP
Ortalama zarar:
-29.93 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-150.14 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-150.14 GBP (3)
Aylık büyüme:
19.82%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
150.14 GBP (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 GBP)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|894
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.45 GBP
En kötü işlem: -94 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +395.77 GBP
Maksimum ardışık zarar: -150.14 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok