Bhuwan Bhatt

The Wall Street

Bhuwan Bhatt
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
En iyi işlem:
44.87 USD
En kötü işlem:
-94.65 USD
Brüt kâr:
98.70 USD (21 393 pips)
Brüt zarar:
-257.29 USD (7 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (26.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.57 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
30.47%
Maks. mevduat yükü:
11.25%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
14 (70.00%)
Satış işlemleri:
6 (30.00%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-7.93 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-42.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-226.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-226.55 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.64 USD
Maksimum:
231.32 USD (22.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.55% (231.32 USD)
Varlığa göre:
19.41% (195.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
GER40 4
US30 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -161
GER40 0
US30 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -884
GER40 781
US30 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.87 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -226.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FPMarketsLLC-Live
2.56 × 18
FusionMarkets-Live
2.77 × 4760
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
ICMarketsSC-MT5-4
6.68 × 1521
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.32 × 628
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ECMarkets-MT5-Live01
10.09 × 34
JunoMarkets-Server
10.18 × 22
Exness-MT5Real7
10.31 × 48
45 daha fazla...
min balance to copy =1000$

i will try my best to make consistent returns for all.

ris:only put those funds which you ready to loose

İnceleme yok
2025.10.24 14:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.24 06:01
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 06:01
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.24 06:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 06:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
