Hua Yang

TianmuFX

Hua Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
40 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.76%)
En iyi işlem:
29.02 USD
En kötü işlem:
-9.18 USD
Brüt kâr:
254.74 USD (6 423 pips)
Brüt zarar:
-9.94 USD (284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (94.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.04 USD (18)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.72%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
26.67
Alış işlemleri:
25 (59.52%)
Satış işlemleri:
17 (40.48%)
Kâr faktörü:
25.63
Beklenen getiri:
5.83 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.18 USD (1)
Aylık büyüme:
40.70%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.18 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.21% (18.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 26
NZDCHF 14
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 121
NZDCHF 86
EURCHF 27
EURUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 3.5K
NZDCHF 2.1K
EURCHF 353
EURUSD 184
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 5
Exness-Real3
0.05 × 22
ICMarketsSC-Live33
0.07 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 206
ICMarketsSC-Live15
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.31 × 1107
Tickmill-Live
0.32 × 700
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.50 × 6
ICMarkets-Live07
0.52 × 643
ICMarkets-Live04
0.57 × 21
ICMarkets-Live14
0.58 × 33
Tickmill-Live05
0.61 × 177
ICMarkets-Live18
0.63 × 131
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
59 daha fazla...
EA and Manual Trading
İnceleme yok
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
