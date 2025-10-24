- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
40 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.76%)
En iyi işlem:
29.02 USD
En kötü işlem:
-9.18 USD
Brüt kâr:
254.74 USD (6 423 pips)
Brüt zarar:
-9.94 USD (284 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (94.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.04 USD (18)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.72%
En son işlem:
50 dakika önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
26.67
Alış işlemleri:
25 (59.52%)
Satış işlemleri:
17 (40.48%)
Kâr faktörü:
25.63
Beklenen getiri:
5.83 USD
Ortalama kâr:
6.37 USD
Ortalama zarar:
-4.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.18 USD (1)
Aylık büyüme:
40.70%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.18 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.21% (18.66 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|26
|NZDCHF
|14
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|121
|NZDCHF
|86
|EURCHF
|27
|EURUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|3.5K
|NZDCHF
|2.1K
|EURCHF
|353
|EURUSD
|184
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +94.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.05 × 22
|
ICMarketsSC-Live33
|0.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 206
|
ICMarketsSC-Live15
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.31 × 1107
|
Tickmill-Live
|0.32 × 700
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.52 × 643
|
ICMarkets-Live04
|0.57 × 21
|
ICMarkets-Live14
|0.58 × 33
|
Tickmill-Live05
|0.61 × 177
|
ICMarkets-Live18
|0.63 × 131
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
EA and Manual Trading
