Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 5 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarkets-Live19 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarkets-Live15 0.00 × 5 Exness-Real3 0.05 × 22 ICMarketsSC-Live33 0.07 × 14 ICMarketsSC-Live06 0.13 × 8 ICMarketsSC-Live09 0.22 × 206 ICMarketsSC-Live15 0.25 × 4 Tickmill-Live02 0.31 × 1107 Tickmill-Live 0.32 × 700 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.50 × 6 ICMarkets-Live07 0.52 × 643 ICMarkets-Live04 0.57 × 21 ICMarkets-Live14 0.58 × 33 Tickmill-Live05 0.61 × 177 ICMarkets-Live18 0.63 × 131 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 59 daha fazla...