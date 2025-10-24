- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
244 (57.54%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (42.45%)
En iyi işlem:
23.84 USD
En kötü işlem:
-30.03 USD
Brüt kâr:
738.25 USD (36 837 375 pips)
Brüt zarar:
-838.89 USD (40 538 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (51.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.21 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
350 (82.55%)
Satış işlemleri:
74 (17.45%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-4.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-78.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.60 USD (15)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.49 USD
Maksimum:
219.67 USD (171.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Boom 1000 Index
|284
|Crash 1000 Index
|102
|Volatility 75 Index
|16
|Boom 500 Index
|4
|Crash 500 Index
|4
|Crash 900 Index
|3
|Crash 300 Index
|3
|Volatility 10 Index
|3
|Volatility 10 (1s) Index
|2
|Crash 600 Index
|1
|Boom 900 Index
|1
|Boom 300 Index
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Boom 1000 Index
|-9
|Crash 1000 Index
|-81
|Volatility 75 Index
|0
|Boom 500 Index
|-3
|Crash 500 Index
|1
|Crash 900 Index
|-3
|Crash 300 Index
|1
|Volatility 10 Index
|-5
|Volatility 10 (1s) Index
|-1
|Crash 600 Index
|1
|Boom 900 Index
|-3
|Boom 300 Index
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Boom 1000 Index
|449K
|Crash 1000 Index
|-4.1M
|Volatility 75 Index
|-34K
|Boom 500 Index
|-17K
|Crash 500 Index
|3.3K
|Crash 900 Index
|-14K
|Crash 300 Index
|1.8K
|Volatility 10 Index
|-10K
|Volatility 10 (1s) Index
|-150
|Crash 600 Index
|4.2K
|Boom 900 Index
|-15K
|Boom 300 Index
|2.6K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.84 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +51.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
SpikeHunter is a specialized and aggressive strategy exclusively designed to capture the explosive movements ('Spikes') in Deriv's Synthetic Indices (Boom 1000, Crash 500, etc.).
We utilize high-precision technical analysis to identify areas of high reversal probability. The goal is to secure fast and significant profits in the shortest time frame possible.
Key Features:
High Potential Return: Focuses on the market's largest fluctuations.
Strict Risk Management: Every trade incorporates a tight Stop Loss to protect capital.
Market: Synthetic Indices (Deriv) - Available 24/7.
İnceleme yok