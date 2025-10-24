SinyallerBölümler
Maximiliano Frank Rodriguez Hernandez

SpikeHunter

Maximiliano Frank Rodriguez Hernandez
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
424
Kârla kapanan işlemler:
244 (57.54%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (42.45%)
En iyi işlem:
23.84 USD
En kötü işlem:
-30.03 USD
Brüt kâr:
738.25 USD (36 837 375 pips)
Brüt zarar:
-838.89 USD (40 538 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (51.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.21 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
350 (82.55%)
Satış işlemleri:
74 (17.45%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-4.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-78.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-78.60 USD (15)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
101.49 USD
Maksimum:
219.67 USD (171.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Boom 1000 Index 284
Crash 1000 Index 102
Volatility 75 Index 16
Boom 500 Index 4
Crash 500 Index 4
Crash 900 Index 3
Crash 300 Index 3
Volatility 10 Index 3
Volatility 10 (1s) Index 2
Crash 600 Index 1
Boom 900 Index 1
Boom 300 Index 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Boom 1000 Index -9
Crash 1000 Index -81
Volatility 75 Index 0
Boom 500 Index -3
Crash 500 Index 1
Crash 900 Index -3
Crash 300 Index 1
Volatility 10 Index -5
Volatility 10 (1s) Index -1
Crash 600 Index 1
Boom 900 Index -3
Boom 300 Index 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Boom 1000 Index 449K
Crash 1000 Index -4.1M
Volatility 75 Index -34K
Boom 500 Index -17K
Crash 500 Index 3.3K
Crash 900 Index -14K
Crash 300 Index 1.8K
Volatility 10 Index -10K
Volatility 10 (1s) Index -150
Crash 600 Index 4.2K
Boom 900 Index -15K
Boom 300 Index 2.6K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.84 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +51.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SpikeHunter is a specialized and aggressive strategy exclusively designed to capture the explosive movements ('Spikes') in Deriv's Synthetic Indices (Boom 1000, Crash 500, etc.).
​We utilize high-precision technical analysis to identify areas of high reversal probability. The goal is to secure fast and significant profits in the shortest time frame possible.
​Key Features:
​High Potential Return: Focuses on the market's largest fluctuations.
​Strict Risk Management: Every trade incorporates a tight Stop Loss to protect capital.
​Market: Synthetic Indices (Deriv) - Available 24/7.
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
