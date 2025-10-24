- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
46 (70.76%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (29.23%)
En iyi işlem:
11.70 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
199.76 USD (3 894 pips)
Brüt zarar:
-59.30 USD (837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (73.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.15 USD (17)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
63 (96.92%)
Satış işlemleri:
2 (3.08%)
Kâr faktörü:
3.37
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-3.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-24.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.70 USD (7)
Aylık büyüme:
26.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.10 USD
Maksimum:
24.70 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|64
|XAUUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|129
|XAUUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.5K
|XAUUSD
|584
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.70 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +73.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
This Signal continued from timocrypt, cause of server changed and lost my previous history...
