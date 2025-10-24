SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TimoCrypt1
Nawawi

TimoCrypt1

Nawawi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
46 (70.76%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (29.23%)
En iyi işlem:
11.70 USD
En kötü işlem:
-7.40 USD
Brüt kâr:
199.76 USD (3 894 pips)
Brüt zarar:
-59.30 USD (837 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (73.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.15 USD (17)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
63 (96.92%)
Satış işlemleri:
2 (3.08%)
Kâr faktörü:
3.37
Beklenen getiri:
2.16 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-3.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-24.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.70 USD (7)
Aylık büyüme:
26.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.10 USD
Maksimum:
24.70 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 64
XAUUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 129
XAUUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.5K
XAUUSD 584
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.70 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +73.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 22
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
FPMarkets-Live2
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
0.20 × 5
58 daha fazla...
This Signal continued from timocrypt, cause of server changed and lost my previous history...
İnceleme yok
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
