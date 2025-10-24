SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD GLORY
Hamas Izzet Qordhowi

GOLD GLORY

Hamas Izzet Qordhowi
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
90 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (10.00%)
En iyi işlem:
122.72 USD
En kötü işlem:
-70.14 USD
Brüt kâr:
318.02 USD (14 688 pips)
Brüt zarar:
-207.80 USD (16 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (52.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.30%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
53 (53.00%)
Satış işlemleri:
47 (47.00%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-20.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-148.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.02 USD (3)
Aylık büyüme:
8.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.34 USD
Maksimum:
148.02 USD (9.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.97% (148.02 USD)
Varlığa göre:
1.83% (13.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 110
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +122.72 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
ICMarketsSC-Live26
6.30 × 10
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
EightcapLtd-Real-4
8.08 × 26
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.24 05:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD GLORY
Ayda 35 USD
9%
0
0
USD
758
USD
1
100%
100
90%
100%
1.53
1.10
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.