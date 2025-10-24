- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
90 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (10.00%)
En iyi işlem:
122.72 USD
En kötü işlem:
-70.14 USD
Brüt kâr:
318.02 USD (14 688 pips)
Brüt zarar:
-207.80 USD (16 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (52.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.42 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.30%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
53 (53.00%)
Satış işlemleri:
47 (47.00%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.10 USD
Ortalama kâr:
3.53 USD
Ortalama zarar:
-20.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-148.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.02 USD (3)
Aylık büyüme:
8.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.34 USD
Maksimum:
148.02 USD (9.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.97% (148.02 USD)
Varlığa göre:
1.83% (13.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|110
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.72 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
ICMarketsSC-Live26
|6.30 × 10
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|8.08 × 26
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
9%
0
0
USD
USD
758
USD
USD
1
100%
100
90%
100%
1.53
1.10
USD
USD
10%
1:500