- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.60 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.60 USD (59 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.60 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
95.14%
Maks. mevduat yükü:
27.56%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
0.60 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.48% (0.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.60 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
Pair AUDUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
36
USD
USD
1
100%
1
100%
95%
n/a
0.60
USD
USD
2%
1:200