Yuan Chen

MOGO

Yuan Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 30%
GTCGlobalSA-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 074
Kârla kapanan işlemler:
1 036 (33.70%)
Zararla kapanan işlemler:
2 038 (66.30%)
En iyi işlem:
367.81 USD
En kötü işlem:
-118.40 USD
Brüt kâr:
56 208.05 USD (2 728 102 pips)
Brüt zarar:
-47 256.29 USD (2 434 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (1 704.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 869.28 USD (20)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.02%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
484
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
1 985 (64.57%)
Satış işlemleri:
1 089 (35.43%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
2.91 USD
Ortalama kâr:
54.25 USD
Ortalama zarar:
-23.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
103 (-4 237.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 237.02 USD (103)
Aylık büyüme:
33.60%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 658.22 USD
Maksimum:
5 827.50 USD (17.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.57% (5 827.50 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3074
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 293K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +367.81 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 103
Maksimum ardışık kâr: +1 704.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 237.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金趋势EA，每一单都有单独的止盈止损，低风险全自动运行
İnceleme yok
2025.10.24 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 02:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
