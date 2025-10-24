SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GridMaster Pro
Toan Trung Nguyen

GridMaster Pro

Toan Trung Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Tickmill-Live
1:10
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
103 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
13.56 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
909.53 USD (91 801 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
103 (909.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
909.53 USD (103)
Sharpe oranı:
3.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
19.38%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
103 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
8.83 USD
Ortalama kâr:
8.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
6.08%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.25% (189.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 910
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 92K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.56 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 103
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +909.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6358
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

GridMaster Pro is a smart grid-based trading system designed for stable and consistent performance in both trending and ranging markets.

It uses dynamic spacing and adaptive lot sizing to control drawdown while maximizing profit opportunities.
Every trade is part of a structured grid logic — no random entries, no panic decisions.
Built with a focus on capital protection, risk balance, and long-term growth.
Let GridMaster Pro work for you — turning volatility into opportunity.


İnceleme yok
2025.10.24 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 02:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GridMaster Pro
Ayda 99 USD
6%
0
0
USD
15K
USD
1
81%
103
100%
100%
n/a
8.83
USD
1%
1:10
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.