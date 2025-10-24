- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
22 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.27 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
25.44 USD (25 420 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
22 (25.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.44 USD (22)
Sharpe oranı:
1.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.41%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.59% (5.81 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XAU Precision uses a clean single-entry system for gold trading. No grid, no martingale — just high-accuracy setups and consistent growth.
İnceleme yok
