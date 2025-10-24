- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
81 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (28.95%)
En iyi işlem:
1 078.48 USD
En kötü işlem:
-270.48 USD
Brüt kâr:
5 516.19 USD (15 755 pips)
Brüt zarar:
-2 554.70 USD (5 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (513.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 103.13 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
80 (70.18%)
Satış işlemleri:
34 (29.82%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
25.98 USD
Ortalama kâr:
68.10 USD
Ortalama zarar:
-77.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-483.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.09 USD (7)
Aylık büyüme:
346.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
389.90 USD
Maksimum:
534.88 USD (23.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 078.48 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +513.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -483.09 USD
