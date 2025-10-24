SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VXeth178fc
Meng Fan

VXeth178fc

Meng Fan
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
DPrimeVU-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
81 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (28.95%)
En iyi işlem:
1 078.48 USD
En kötü işlem:
-270.48 USD
Brüt kâr:
5 516.19 USD (15 755 pips)
Brüt zarar:
-2 554.70 USD (5 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (513.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 103.13 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
80 (70.18%)
Satış işlemleri:
34 (29.82%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
25.98 USD
Ortalama kâr:
68.10 USD
Ortalama zarar:
-77.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-483.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.09 USD (7)
Aylık büyüme:
346.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
389.90 USD
Maksimum:
534.88 USD (23.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 84
GBPUSD 30
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.2K
GBPUSD -258
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.9K
GBPUSD 199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 078.48 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +513.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -483.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

每次一单，每单带小止损！
İnceleme yok
2025.10.24 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol