İşlemler:
1 317
Kârla kapanan işlemler:
941 (71.45%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (28.55%)
En iyi işlem:
1 190 223.10 IDR
En kötü işlem:
-1 243 121.00 IDR
Brüt kâr:
27 940 924.12 IDR (1 465 432 pips)
Brüt zarar:
-16 403 302.00 IDR (933 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (791 469.59 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 802 292.15 IDR (26)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
39.37%
Maks. mevduat yükü:
20.72%
En son işlem:
19 dakika önce
Hafta başına işlemler:
1327
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
5.69
Alış işlemleri:
1 249 (94.84%)
Satış işlemleri:
68 (5.16%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
8 760.53 IDR
Ortalama kâr:
29 692.80 IDR
Ortalama zarar:
-43 625.80 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-239 076.12 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 027 995.61 IDR (2)
Aylık büyüme:
30.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
2 027 995.61 IDR (3.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.78% (2 027 995.61 IDR)
Varlığa göre:
15.04% (3 098 469.76 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1317
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|532K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 190 223.10 IDR
En kötü işlem: -1 243 121 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +791 469.59 IDR
Maksimum ardışık zarar: -239 076.12 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
21M
IDR
IDR
1
100%
1 317
71%
39%
1.70
8 760.53
IDR
IDR
15%
1:500