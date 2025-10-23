SinyallerBölümler
Handi Sri Subekti

Try Again 2

Handi Sri Subekti
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.71 USD (840 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.71 USD (5)
Sharpe oranı:
2.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
14.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 4
USDCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4
USDCAD 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 541
USDCAD 299
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXFlatMT5-LiveServer
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 2
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.40 × 10
ForexTime-MT5
1.00 × 3
RoboForexEU-MetaTrader 5
1.00 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
2.67 × 6
FBS-Real
3.89 × 27
XM.COM-MT5
4.67 × 43
Swissquote-Server
5.67 × 3
VolansTrade-Server
6.00 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
13.50 × 2
İnceleme yok
2025.10.23 23:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.23 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 23:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
