İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.71 USD (840 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (5.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.71 USD (5)
Sharpe oranı:
2.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
14.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|4
|USDCAD
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|541
|USDCAD
|299
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXFlatMT5-LiveServer
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.40 × 10
|
ForexTime-MT5
|1.00 × 3
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|1.00 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.67 × 6
|
FBS-Real
|3.89 × 27
|
XM.COM-MT5
|4.67 × 43
|
Swissquote-Server
|5.67 × 3
|
VolansTrade-Server
|6.00 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|13.50 × 2
