Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXFlatMT5-LiveServer 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 2 RoboForex-Pro 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.40 × 10 ForexTime-MT5 1.00 × 3 RoboForexEU-MetaTrader 5 1.00 × 3 RoboForex-MetaTrader 5 2.67 × 6 FBS-Real 3.89 × 27 XM.COM-MT5 4.67 × 43 Swissquote-Server 5.67 × 3 VolansTrade-Server 6.00 × 11 ICMarketsSC-MT5-4 13.50 × 2