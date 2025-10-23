- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
10 (47.61%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (52.38%)
En iyi işlem:
105.84 USD
En kötü işlem:
-62.53 USD
Brüt kâr:
323.26 USD (3 635 pips)
Brüt zarar:
-209.81 USD (2 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (136.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
88.52%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
12 (57.14%)
Satış işlemleri:
9 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
5.40 USD
Ortalama kâr:
32.33 USD
Ortalama zarar:
-19.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-89.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.82 USD (5)
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
75.33 USD
Maksimum:
89.82 USD (4.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.31% (89.82 USD)
Varlığa göre:
0.69% (14.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|114
|AUDCAD
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|-90
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +105.84 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +136.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -89.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.42 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live11
|1.22 × 354
|
ICMarketsSC-Live07
|1.23 × 440
|
ICMarketsSC-Live23
|1.49 × 57
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|2.27 × 340
|
Axi-US02-Live
|2.38 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|2.83 × 12
|
TurnkeyGlobal-Demo
|3.50 × 2
|
Axi-US06-Live
|3.71 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|4.07 × 67
|
Exness-Real28
|4.88 × 112
|
Eightcap-Real
|4.92 × 37
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
1
90%
21
47%
89%
1.54
5.40
USD
USD
4%
1:500