Sinyaller / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 2
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 2

Fajar Saputra
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
33 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.92 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
114.61 USD (6 848 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
33 (114.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.61 USD (33)
Sharpe oranı:
1.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
12 (36.36%)
Satış işlemleri:
21 (63.64%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
16.66% (59.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 3
CADJPY 3
EURGBP 3
EURJPY 2
USDJPY 2
AUDNZD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
GBPAUD 2
EURSGD 2
USDSGD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURNZD 1
CHFJPY 1
NZDCAD 1
GBPSGD 1
AUDJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 13
CADJPY 10
EURGBP 8
EURJPY 9
USDJPY 12
AUDNZD 2
GBPCHF 4
CADCHF 6
GBPJPY 7
GBPAUD 9
EURSGD 4
USDSGD 1
EURUSD 7
USDCHF 7
EURNZD 5
CHFJPY 4
NZDCAD 3
GBPSGD 2
AUDJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 499
CADJPY 780
EURGBP 297
EURJPY 543
USDJPY 746
AUDNZD 182
GBPCHF 250
CADCHF 244
GBPJPY 537
GBPAUD 678
EURSGD 253
USDSGD 87
EURUSD 252
USDCHF 182
EURNZD 445
CHFJPY 299
NZDCAD 204
GBPSGD 140
AUDJPY 230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.92 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +114.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live25
0.96 × 902
ICMarketsSC-Live24
0.99 × 342
ICMarketsSC-Live23
1.01 × 165
Exness-Real17
1.16 × 69
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
ICMarketsSC-Live26
1.48 × 419
51 daha fazla...
Enjoy Trading and Happy Profits
İnceleme yok
2025.10.27 11:22
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 20:31
No swaps are charged on the signal account
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.