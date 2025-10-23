- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
33 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
7.92 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
114.61 USD (6 848 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
33 (114.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
114.61 USD (33)
Sharpe oranı:
1.57
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
12 (36.36%)
Satış işlemleri:
21 (63.64%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
3.47 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
16.66% (59.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|EURGBP
|3
|EURJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
|GBPAUD
|2
|EURSGD
|2
|USDSGD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURNZD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDCAD
|1
|GBPSGD
|1
|AUDJPY
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|13
|CADJPY
|10
|EURGBP
|8
|EURJPY
|9
|USDJPY
|12
|AUDNZD
|2
|GBPCHF
|4
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|7
|GBPAUD
|9
|EURSGD
|4
|USDSGD
|1
|EURUSD
|7
|USDCHF
|7
|EURNZD
|5
|CHFJPY
|4
|NZDCAD
|3
|GBPSGD
|2
|AUDJPY
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|499
|CADJPY
|780
|EURGBP
|297
|EURJPY
|543
|USDJPY
|746
|AUDNZD
|182
|GBPCHF
|250
|CADCHF
|244
|GBPJPY
|537
|GBPAUD
|678
|EURSGD
|253
|USDSGD
|87
|EURUSD
|252
|USDCHF
|182
|EURNZD
|445
|CHFJPY
|299
|NZDCAD
|204
|GBPSGD
|140
|AUDJPY
|230
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.92 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +114.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
Exness-Real3
|0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
|0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 9
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
ICMarketsSC-Live25
|0.96 × 902
ICMarketsSC-Live24
|0.99 × 342
ICMarketsSC-Live23
|1.01 × 165
Exness-Real17
|1.16 × 69
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
ICMarketsSC-Live26
|1.48 × 419
