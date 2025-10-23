SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
228%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
32 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
43.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
556.88 USD (17 394 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
32 (556.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
556.88 USD (32)
Sharpe oranı:
1.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
21 (65.63%)
Satış işlemleri:
11 (34.38%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
17.40 USD
Ortalama kâr:
17.40 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
51.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 3
EURUSD 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
AUDSGD 2
AUDJPY 2
EURCAD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
EURGBP 1
GBPUSD 1
USDSGD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
USDCAD 1
EURJPY 1
AUDNZD 1
GBPCAD 1
USDCHF 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 32
EURUSD 43
EURAUD 43
GBPAUD 82
AUDSGD 9
AUDJPY 56
EURCAD 37
NZDJPY 30
AUDUSD 6
GBPJPY 43
EURGBP 14
GBPUSD 26
USDSGD 7
NZDUSD 7
EURCHF 17
USDCAD 11
EURJPY 22
AUDNZD 10
GBPCAD 42
USDCHF 19
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 1.1K
EURUSD 965
EURAUD 1.5K
GBPAUD 2.4K
AUDSGD 249
AUDJPY 2.1K
EURCAD 1.1K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 129
GBPJPY 2.1K
EURGBP 261
GBPUSD 651
USDSGD 310
NZDUSD 185
EURCHF 460
USDCAD 405
EURJPY 652
AUDNZD 361
GBPCAD 987
USDCHF 226
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +556.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 24
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 114
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 381
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.83 × 975
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live32
0.86 × 14
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 429
ICMarketsSC-Live23
0.94 × 11845
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 726
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4682
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
85 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Enjoy your Trading and Profits 


İnceleme yok
2025.10.27 13:53
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.23 21:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol