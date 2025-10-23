Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.38 × 24 VantageFXInternational-Live 2 0.38 × 8 ICMarketsSC-Live24 0.44 × 25 ICMarketsEU-Live17 0.50 × 24 Exness-Real17 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live05 0.70 × 114 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live08 0.75 × 20 ICMarketsSC-Live18 0.79 × 381 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live16 0.83 × 975 ICMarketsSC-Live07 0.85 × 366 ICMarketsSC-Live32 0.86 × 14 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 429 ICMarketsSC-Live23 0.94 × 11845 ICMarketsSC-Live26 0.96 × 726 ICMarketsSC-Live25 0.97 × 4682 FusionMarkets-Live 2 1.00 × 9 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 85 daha fazla...