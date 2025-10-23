- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
32 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
43.07 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
556.88 USD (17 394 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
32 (556.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
556.88 USD (32)
Sharpe oranı:
1.68
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
21 (65.63%)
Satış işlemleri:
11 (34.38%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
17.40 USD
Ortalama kâr:
17.40 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
51.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|3
|EURUSD
|3
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|AUDSGD
|2
|AUDJPY
|2
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURGBP
|1
|GBPUSD
|1
|USDSGD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|USDCAD
|1
|EURJPY
|1
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|32
|EURUSD
|43
|EURAUD
|43
|GBPAUD
|82
|AUDSGD
|9
|AUDJPY
|56
|EURCAD
|37
|NZDJPY
|30
|AUDUSD
|6
|GBPJPY
|43
|EURGBP
|14
|GBPUSD
|26
|USDSGD
|7
|NZDUSD
|7
|EURCHF
|17
|USDCAD
|11
|EURJPY
|22
|AUDNZD
|10
|GBPCAD
|42
|USDCHF
|19
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|1.1K
|EURUSD
|965
|EURAUD
|1.5K
|GBPAUD
|2.4K
|AUDSGD
|249
|AUDJPY
|2.1K
|EURCAD
|1.1K
|NZDJPY
|1.3K
|AUDUSD
|129
|GBPJPY
|2.1K
|EURGBP
|261
|GBPUSD
|651
|USDSGD
|310
|NZDUSD
|185
|EURCHF
|460
|USDCAD
|405
|EURJPY
|652
|AUDNZD
|361
|GBPCAD
|987
|USDCHF
|226
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.07 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +556.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 24
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live05
|0.70 × 114
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.79 × 381
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.83 × 975
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
ICMarketsSC-Live32
|0.86 × 14
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 429
|
ICMarketsSC-Live23
|0.94 × 11845
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 726
|
ICMarketsSC-Live25
|0.97 × 4682
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
Enjoy your Trading and Profits
İnceleme yok