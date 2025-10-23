- Büyüme
İşlemler:
805
Kârla kapanan işlemler:
407 (50.55%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (49.44%)
En iyi işlem:
1 114.84 USD
En kötü işlem:
-197.08 USD
Brüt kâr:
21 889.63 USD (10 491 681 pips)
Brüt zarar:
-11 291.68 USD (1 291 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (580.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 566.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
9.01
Alış işlemleri:
409 (50.81%)
Satış işlemleri:
396 (49.19%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
13.17 USD
Ortalama kâr:
53.78 USD
Ortalama zarar:
-28.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-111.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-619.59 USD (6)
Aylık büyüme:
269.11%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
661.89 USD
Maksimum:
1 176.25 USD (15.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.35% (1 176.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|799
|BTCUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|BTCUSD
|5
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2M
|BTCUSD
|11K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 114.84 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +580.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
