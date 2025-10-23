SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Beruang Super
Ryan Febrianto

Beruang Super

Ryan Febrianto
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 237%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
805
Kârla kapanan işlemler:
407 (50.55%)
Zararla kapanan işlemler:
398 (49.44%)
En iyi işlem:
1 114.84 USD
En kötü işlem:
-197.08 USD
Brüt kâr:
21 889.63 USD (10 491 681 pips)
Brüt zarar:
-11 291.68 USD (1 291 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (580.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 566.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
9.01
Alış işlemleri:
409 (50.81%)
Satış işlemleri:
396 (49.19%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
13.17 USD
Ortalama kâr:
53.78 USD
Ortalama zarar:
-28.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-111.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-619.59 USD (6)
Aylık büyüme:
269.11%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
661.89 USD
Maksimum:
1 176.25 USD (15.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.35% (1 176.25 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 799
BTCUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.2M
BTCUSD 11K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 114.84 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +580.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
İnceleme yok
2025.10.23 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 17:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
