- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
2 (28.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (71.43%)
En iyi işlem:
66.85 USD
En kötü işlem:
-10.94 USD
Brüt kâr:
76.79 USD (1 832 pips)
Brüt zarar:
-34.03 USD (1 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (66.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.85 USD (1)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
1.26
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
7 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
6.11 USD
Ortalama kâr:
38.40 USD
Ortalama zarar:
-6.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-34.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.03 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.09 USD
Maksimum:
34.03 USD (30.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.85 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +66.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok