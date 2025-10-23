- Büyüme
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
103 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (17.60%)
En iyi işlem:
63.12 USD
En kötü işlem:
-92.51 USD
Brüt kâr:
372.58 USD (37 228 pips)
Brüt zarar:
-310.37 USD (30 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (68.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.25 USD (20)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
68 (54.40%)
Satış işlemleri:
57 (45.60%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.51 USD (1)
Aylık büyüme:
125.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.60 USD
Maksimum:
115.22 USD (53.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.17% (90.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
