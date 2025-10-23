SinyallerBölümler
Sarbiyanto

GOLDEN TRAP Extremetrade

Sarbiyanto
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 126%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
103 (82.40%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (17.60%)
En iyi işlem:
63.12 USD
En kötü işlem:
-92.51 USD
Brüt kâr:
372.58 USD (37 228 pips)
Brüt zarar:
-310.37 USD (30 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (68.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.25 USD (20)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
68 (54.40%)
Satış işlemleri:
57 (45.60%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-14.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-11.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.51 USD (1)
Aylık büyüme:
125.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.60 USD
Maksimum:
115.22 USD (53.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.17% (90.33 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv 62
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv 6.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.12 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.23 18:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 18:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 18:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.23 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
